Кристиан k0nfig Винеке: c уходом Magisk мы потеряли немного боевой мощи

Игрок North Кристиан k0nfig Винеке в интервью для студии RuHub рассказал, что изменилось после ухода Эмиля Magisk Рейфа, а также объяснил своё поведение в соцсетях.

«C уходом Magisk мы потеряли немного боевой мощи. Но мы прибавили в командной игре и коммуникации. Мне кажется, как раз в этом мы нуждались больше всего, так что, как по мне, это поможет нам выиграть EPICENTER 2017.

Я начал более критично высказываться в соцсетях, так как наша команда стала сильнее, и я сам стал более сильным игроком. А когда ты становишься крутым игроком, то больше людей могут тебя услышать. Сейчас я более открытый. Как по мне, это весело, когда люди бесятся или злятся из-за моих высказываний. А другим это нравится, так что это палка о двух концах», — рассказал Кристиан Винеке.

По итогам первого игрового дня EPICENTER 2017 North лидирует в группе В. Датская пятёрка обыграла Team Liquid со счётом 2:1. В следующем матче команда сыграет с G2 Esports.