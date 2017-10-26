Виталий Денисов: пора переходить с PES на FIFA

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов в интервью «Советскому спорту» рассказал, что многие футболисты играют в футбольные симуляторы, а в свободное время игроки устраивают соревнования по FIFA.

«Я играю в другой симулятор – в PES. Но в последнее время убеждаюсь, что пора переходить на FIFA», – отметил Денисов. По его мнению, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов особенно силён в этой дисциплине и вполне мог бы участвовать в чемпионатах мира по киберспорту.

Pro Evolution Soccer и FIFA – самые популярные футбольные симуляторы в мире. Обе серии издаются с конца прошлого века. С 2004 года проводятся мировые чемпионаты FIFA Interactive World Cup по игре FIFA.