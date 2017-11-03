Призовой фонд чемпионата мира по League of Legends достиг $ 4,6 млн

Riot Games опубликовала информацию о призовом фонде чемпионата мира по League of Legends. По заявлению разработчика, он составляет $ 4,6 млн: $ 2,25 млн выделила компания, а $ 2,35 млн получили за счёт продаж внутриигровых тематических предметов.



В финальном матче команды разыграют 51% от общего призового фонда, что составляет около $ 2,3 млн. Победитель получит $ 1,7 млн, а серебряный призёр заработает порядка $ 600 тыс.



Финал пройдёт на Национальном пекинском стадионе «Птичье гнездо». Титул чемпиона разыграют SK Telecom T1 и Samsung Galaxy. Матч состоится 4 ноября и начнётся в 10:00 по московскому времени.