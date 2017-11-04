MVP Black и Team expert сыграют в полуфинале чемпионата мира по HotS

Стали известны результаты первых четвертьфинальных матчей на чемпионате мира по Heroes of the Storm.

Корейская команда MVP Black победила американо-канадский состав Team Freedom со счетом 2:0. С таким же результатом Team expert завершила свой матч против Dignitas. Проигравшие расположились на 5-8-м местах. Они заработали по $ 20 000.

MVP Black и Team expert встретятся в полуфинале. Матч пройдет в формате best of 5 (до трех побед). Игра состоится вечером 4 ноября.

Чемпионат мира по Heroes of the Storm завершится 5 ноября. На турнире разыграют призовой в $ 1 млн.