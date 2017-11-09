В ночь с 8 на 9 ноября умер тренер Team Liquid Деннис INTERNETHULK Хавелька (Dennis Hawelka). Об этом сообщили владельцы клуба Стив Архансет и Виктор Гуссенс. Обстоятельства смерти не раскрываются по просьбе семьи. Хавелке было 30 лет.

В последние годы он выступал в дисциплине Overwatch. В 2016 году Хавелька основал команду IDDQD. Спустя несколько месяцев состав подписала организация Team EnVyUs. Вместе с ним клубу удалось победить на престижном чемпионате APEX Season 1. В турнире участвовали команды с Запада и Южной Кореи.

В составе Team EnVyUs киберспортсмену удалось выиграть шесть трофеев.

По истечении контракта с американской организацией Хавелька сначала тренировал состав Laser Kittenz, а затем Rogue. В июне 2017 года он присоединился к Team Liquid в качестве главного тренера. Подразделение по Overwatch закрыли через два месяца, однако Хавелька остался в клубе. Его назначили тренером состава Liquid по League of Legends.