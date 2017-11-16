Данил Dendi Ишутин: мы хотели отомстить Virtus.pro

Игрок состава Natus Vincere по Dota 2 Данил Dendi Ишутин прокомментировал победу своей команды в матче с Virtus.pro, а также поделился мнением о негативных высказываниях болельщиков.

«Мы хотели отомстить Virtus.pro. В том противостоянии меня доставали Disruptor и Vengeful Spirit, когда я играл на Queen of Pain. В этот раз получилось наоборот.

Мы переживали сложные времена, комьюнити нас любило и ненавидело. Думаю, это было заслуженно. Было тяжело. Я просто люблю «Доту», я наслаждаюсь игрой и духом соперничества. Люблю свою команду, я довольно счастливый человек. Тем, кто смотрит трансляцию, хочу сказать: ребята, если вам нравится команда — вы можете болеть за неё, а если нет — у вас нет причин ненавидеть её. Просто не смотрите игру. Все игроки хотят добиться результата и хорошо сыграть, а зрители — порадоваться за коллектив. Честный обмен, как по мне. Если вы расстраиваетесь — нам очень жаль. Мы всегда стараемся на 100%, но не всегда всё получается. Всё куда сложнее, чем кажется со стороны», — заявил Данил Ишутин.

Natus Vincere обыграла Virtus.pro со счётом 2:0 в рамках группового этапа DreamLeague Season 8. Команда обеспечила себя местом на LAN-финале турнира.