Team Expert распустила женский состав по CS:GO

Team Expert распустила женский состав по Counter-Strike: Global Offensive. Анонс появился на официальном аккаунте организации в «Твиттере».

Причиной такого решения послужила нехватка времени и занятость игроков.

«Ребята, пора попрощаться. Я не знаю, хочу я дальше играть в CS:GO или нет. Время, проведённое в Team Expert, наверное, было лучшим в моей жизни, но всё подходит к концу, и мне было очень тяжело. Мне очень нравится соревноваться на турнирах, но мне нужен перерыв. Может быть, я вернусь, а может, и нет», — прокомментировала эту новость Келли kllyVe Верхаеген.

За время своего существования состав занял 3-4-е место на Intel Challenge Katowice 2017, 3-4-е место на ESU Masters 2017, а также завоевал серебряные медали на GIRLGAMER Esports Festival 2017.