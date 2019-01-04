Бывшие создатели Hearthstone начали разработку новой игры во вселенной Marvel

Студия Second Dinner объявила о разработке своей первой игры. Бывшие сотрудники Blizzard около полугода занимаются новым проектом во вселенной Marvel. Они подготовили первый прототип и сейчас тестируют его.

Сейчас студия, которая базируется в Ирвайне (США), готовится расширить команду. На сайте опубликованы две вакансии. Second Dinner получила инвестиции на $ 30 млн. Деньги выделила китайская компания NetEase, которая также отвечает за разработку Diablo Immortal.

Second Dinner основана бывшими сотрудниками Blizzard. Большинство из них работали над Hearthstone. В апреле 2018 года геймдиректор карточной игрой Бен Броуд покинул компанию вместе с Юном Ву (производственный директор), Джомаро Киндредом (старший концепт-дизайнер) и Майклом Швейцером (инженер-программист).