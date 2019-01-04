Faker выступил с критикой стримингового сервиса Twitch

Сотрудник Maincast Иван Faker Дёмкин выступил с критикой сервиса Twitch.tv. Он утверждает, что компания применяет двойные стандарты к стримерам.

«В то время как полиция @TwitchCis проводит поиски бандитов-стримеров, которые «унижают» меньшинства Пи-словом, был положен огроменный болт на ИРЛ раздел, где последние две недели появился целый кинотеатр с фильмами и сериалами, что было запрещено ВСЕГДА. Жестяк», — написал Faker в «Твиттере».

Комментатор RuHub Виктор GodHunt не согласился с позицией Дёмкина. По его мнению, сотрудники Twitch не вмешиваются в ситуацию, пока к ним не обратится правообладатель.

«Кому наносит урон просмотр фильма? Правильно правообладателю. Если правообладатель пожалуется — будет наказание», — заключил Волков.

В правилах стримингового сервиса указано: пользователи не имеют право транслировать любой контент, будь то фильмы, телешоу, спортивные матчи или ролики на YouTube, если у них нет разрешения от правообладателя. При обращении компания удалит запись. За систематические нарушения Twitch может навсегда заблокировать канал.

В декабре 2018-го комментатор и сооснователь Maincast Виталий возмутился политикой и поведением Twitch в отношении стримеров. Он утверждает, что компания потеряла свою душу и все дальше и дальше опускается в мир бюрократии и бизнеса. В том же месяце компания заблокировала канал Александра Jam Короткова за ругательства во время личных стримов. Ранее подобное наказания получали Виталий Arthas Цаль и Илья Illidan Пивцаев. Последнему удалось сократить срок наказания благодаря знакомствам в компании.