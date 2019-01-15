Дарья AUTODESTRUCTION Медведева стала менеджером и тренером M5 Academy

Комментатор по Dota 2 Дарья AUTODESTRUCTION Медведева заняла пост менеджера и тренера Moscow Five Academy. Об этом сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».



Подробности сотрудничества пока неизвестны, но в социальной сети Медведева отметила, что не будет обучать людей с рейтингом выше, чем у неё. Согласно порталу Dotabuff, на текущий момент у Дарьи около 5,4 тыс. очков MMR.



Moscow Five Academy — это новый проект российского киберспортивного деятеля Дмитрия Смелого. Он заявил, что планирует заняться развитием молодых игроков. Смелый не уточнил перечня дисциплин, но пообещал в ближайшее время рассказать подробности проекта.