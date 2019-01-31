На первом турнире по MTG: Arena разыграют $ 1 млн

Компания Wizards of the Coast анонсировала первый турнир по карточной игре MTG: Arena. 64 участника поборются за призовой фонд в размере 1 млн долларов.

Magic: The Gathering Mythic Invitational пройдет в Бостоне на выставке PAX East с 28 по 31 марта. Победитель заберет $ 250 тыс.

Среди участников — члены Magic Pro League (MPL), известные стримеры MTG: Arena (Savjz, Kripparrian, Amaz, Sjow) и высокоранговые игроки. Последние 8 игроков определятся по итогам рейтингового сезона с 1 по 28 февраля.

7 декабря 2018 года Hasbro и Wizards of the Coas представили программу киберспортивного развития. Компании намерены поддерживать игроков как по карточной «магии», так и по цифровой. За сезон планируют разыграть $ 10 млн.