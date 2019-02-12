Евгений Yozhyk Мостовик покинул состав Na’Vi по FIFA

Профессиональный игрок в футбольный симулятор FIFA Евгений Yozhyk Мостовик покинул организацию Natus Vincere. Об этом сообщается на сайте команды. Согласно официальному заявлению, решение было принято обоюдно. В будущем киберспортсмен займётся развитием собственного бренда.



«Прошло восемь лет с тех пор, как я стал игроком NAVI. Громкие победы, обидные поражения, интересные ивенты от партнёров NAVI, с которыми связано много прикольных историй. После переговоров с руководством клуба мы пришли к решению прекратить сотрудничество. Хотелось бы поблагодарить NAVI за всё и пожелать дальнейших успехов всем составам и сотрудникам организации», — рассказал Мостовик.



Евгений Yozhyk Мостовик присоединился к Na’Vi в феврале 2011 года. За прошедший период киберспортсмен участвовал во множестве соревнований. В составе команды он дважды выиграл чемпионат International Esports Tournament.