EA Sports убрала Криштиану Роналду с обложки FIFA 19. Теперь там Неймар и Дибала

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропал с обложки FIFA 19. EA Sports заменила фотографию португальца на всех ресурсах. На это обратил внимание портал Eurogamer.

Вот так выглядят обложки в библиотеке Origin

Изображение Роналду также убрали с загрузочного экрана. Теперь на нём красуются полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, нападающий «ПСЖ» Неймар и нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.

В главном меню вместо португальца — звезда женской сборной США Алекс Морган. EA Sports никак не прокомментировала своё решение.

В октябре 2018 года полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Криштиану Роналду фигурирует в нём как подозреваемый. Инцидент произошёл в 2009 году. По словам адвоката девушки, от действий футболиста пострадали три женщины.

В январе 2019 года Роналду признал нарушение Налогового кодекса Испании. Португалец оплатил не только долг за 2011-2014 год, но и штраф. Итоговая сумма составила € 18,8 млн. За это он получил условный срок в 23 месяца.