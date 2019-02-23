Председателя KeSPA приговорили к пяти годам тюрьмы за взяточничество

Председателя Корейской киберспортивной ассоциации (KeSPA) Чона Бенхона приговорили к пяти годам тюрьмы и оштрафовали на 350 млн корейских вон (20,4 млн рублей), пишет Сhosun.

Бенхона обвиняли во взяточничестве, коррупции и растрате бюджетных средств. Его сообщник на правительственном уровне получил аналогичный срок и штраф в 500 млн вон (29 млн рублей) за подкуп бывшего исполнительного директора Lotte Home Shopping.



28 января прокуратура потребовала приговорить Бенхона к 8 годам лишения свободы и оштрафовать на 600 млн вон (35 млн рублей). По версии обвинения, он получал взятки на общую сумму в 550 млн вон (32 млн рублей). Источником финансирования стала группа компаний: Lotte Home Shopping, GS Home Shopping и KT.

Кроме того, Бенхон, будучи секретарем президента по политическим вопросам, добивался дополнительного финансирования для KeSPA из бюджета. Часть средств он присвоил себе.

Расследование в отношении Бенхона начали в ноябре 2017 года. Тогда же в офисе Корейской киберспортивной ассоциации провели обыски. С момента основания KeSPA курирует киберспорт в Южной Корее.

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