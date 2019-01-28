Inven Global: обвинение потребовало 8 лет тюрьмы для бывшего председателя KeSPA

Прокуратора попросила приговорить бывшего председателя Корейской киберспортивной ассоциации (KeSPA) Чона Бенхона на 8 лет и 6 месяцев, а также оштрафовать на сумму 600 млн корейских вон (35 млн рублей). Об этом сообщает Inven Global со ссылкой на информационное агентство «Йонхап».

Бенхону предъявлены обвинения во взяточничестве, злоупотреблении полномочий и растрате имущества. Следствие полагает, что он, будучи главным секретарём президента по политическим вопросам, воспользовался своим положением и надавил на финансового директора.

Бенхон получил взятку размером в 550 млн вон (32 млн рублей) от компаний Lotte Home Shopping, GS Home Shopping и KT. Деньги проходили через счета KeSPA. Перечисление средств осуществили в период, когда вещательные права телеканала Lotte Home Shopping пересматривались министерством науки, информатики и прогнозирования.

Бывший председатель KeSPA отрицает свою вину. Он считает, что во всём виновен его секретарь, который не проинформировал Бенхона должным образом.

Коррупционный скандал разгорелся в Южной Корее в ноябре 2017 года. Тогда следствие арестовало пять человек и устроило обыски в офисе KeSPA.