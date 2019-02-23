G2 Esports вылетела с IEM Season XIII Katowice Major 2019

G2 Esports уступила ENCE eSports в четвёртом раунде турнира IEM Season XIII Katowice Major 2019 по CS:GO. Матч завершился со счётом 0:2 (17:19 @ de_dust2; 10:17 @ de_mirage).



Команда покинула чемпионат. Киберспортсмены заняли 12-14-е место и заработали $ 8,75 тыс. ENCE продолжит участие в турнирах. Состав сыграет решающий матч на вылет 24 февраля.



Ранее определились пять участников плей-офф. В их число вошли Astralis, Team Liquid, Natus Vincere, MIBR и Renegades. По итогам последнего игрового дня определятся три последних команды. Матчи начнутся 24 февраля в 15:00 по мск.



IEM Season XIII Katowice Major 2019 проходит в Катовице (Польша). Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.

