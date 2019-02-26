Вадим DavCost Васильев и Дмитрий Dima Бандурка покинули Team Spirit

Вадим DavCost Васильев и Дмитрий Dima Бандурка больше не являются игроками команды Team Spirit по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщается на сайте организации. Причины изменения не раскрываются.



«После неудачного выступления на мажоре в Катовице мы понимали, что нужны радикальные изменения. Взяв небольшой перерыв до возвращения домой, у всех было время подумать и предложить свои варианты дальнейшего развития. Уже будучи дома, мы пообщались, и было принято сложное решение о необходимости двух замен. За время работы вместе все стали не просто командой, что только усложняет такие решения.



Вадим и Дима — очень хорошие игроки и отличные тиммейты. Надеюсь, они смогут найти новые коллективы, и мы ещё не раз встретимся на ланах. Хочется искренне поблагодарить ребят за проделанную работу, без них бы не было Team Spirit», — прокомментировал перемены менеджер команды Руслан Бугрин.



Киберспортсмены играли за Team Spirit с июня 2016 года. Лучшими достижениями игроков стали вторые места на StarLadder ImbaTV Invitational Chongqing 2018, CIS Minor Championship — Atlanta 2017, CIS Minor Championship — London 2018 и CIS Minor Championship — Katowice 2019.



Состав Team Spirit по CS:GO:

— Павел COLDYY1 Векленко

— Дмитрий S0tF1k Форостянко

— Виктор somedieyoung Оруджев.