Vega Squadron распустила состав по Dota 2 из-за неудовлетворительных результатов

Киберспортивная организация Vega Squadron распустила состав по Dota 2. Основная причина — отсутствие результатов.

Перед командой ставилась цель — попадание на LAN-этапы соревнований. Однако составу это удалось лишь однажды. В октябре 2018-го Team Liquid снялась с майнора DreamLeague Season 10. Слот передали Team Lithium, которую впоследствии подписала Vega Squadron, так как MangoBay распалась после завершения европейских отборочных.

Vega Squadron представила новую пятёрку 28 октября 2018 года. Сейчас все игроки стали свободными агентами.

В течение четырёх месяцев команда не добилась высоких результатов. На DreamLeague Season 10 состав занял 5-6-е место.