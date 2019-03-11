NiP провела перестановки. Dennis взял перерыв от профессиональных выступлений

Шведская киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas провела перестановки в составе по CS:GO. Денис dennis Эдман взял перерыв от профессиональных выступлений из-за загруженного расписания и эмоционального выгорания. В ближайшее время он должен пройти медицинское обследование.

В клубе по-прежнему надеются на Эдмана и ждут его возвращения. На время восстановления Вильям draken Сундин заменит dennis в команде. В обновлённом составе NiP сыграет на BLAST Pro Series: Sao Paulo 2019, StarSeries i-League S7 Shanghai и IEM Sydney 2019.

Сундин уже выступал за Ninjas in Pyjamas с марта 2017 по июнь 2018-го. После этого он сменил несколько команд. Среди них были Fnatic и Red Reserve. Последней стала Uruguay3.