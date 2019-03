VANSKOR: есть желание играть за FaZe, но топ-4 на майноре для этого недостаточно

Капитан Old But Gold Иван VANSKOR Скороход в подкасте Dota Plus поделился планами команды и назвал организацию, за которую хотелось бы выступать.

О планах

«Пока мы ничего не планировали. Но будем улучшать свою игру, нарабатывать другой стиль, потому что большинство игр майнора мы играли однопланово. Будем просто отбираться на следующий большой турнир, а это, думаю, будут следующие квалификации на мэйджор».

О переговорах с организациями

«С нами связывались разные организации, но мы ни с одной пока не пришли к чему-то общему. Кого-то мы оставили на второй план, кого-то выставили на первый. Но мы пока ни о чем не договорились с ребятами, которые вышли у нас на первый план.

Есть ли желание играть под каким-то тегом? У меня, например, есть желание играть за FaZe, у них очень модная форма. Но я понимаю, что топ-4 на майноре для этого недостаточно».

Old But Gold заняла 3–4 место на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. В полуфинале команда уступила Vici Gaming со счетом 0:2.