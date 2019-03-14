Blizzard анонсировала дополнение «Возмездие теней» для Hearthstone

Студия Blizzard анонсировала очередное дополнение для популярной карточной игры Hearthstone — «Возмездие теней». Оно выйдет 9 апреля 2019 года и добавит в игру 135 новых карт.

Также после выпуска дополнения компания запустит постоянную ротацию карт в режиме арены. Пользователи смогут использовать карты из наборов базовый, классический, «Наксрамас», «Пробуждение древних богов», «Гоблины и гномы», «Ведьмин лес», «Возмездие теней».



Все желающие могут оформить предзаказ на проект в магазине Battle.net. Также пользователи могут приобрести мегапакет «Возмездие теней». В него войдёт 80 комплектов карт, герой-жрец мадам Лазул, рубашка для карт «Сокровище Лазул» и случайная золотая карта из дополнения.



Подробнее о дополнении «Возмездие теней» можно узнать здесь.