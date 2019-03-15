Velheor: проблема СНГ – кто-то пытается кого-то в чём-то упрекнуть

Фёдор velheor Русихин в интервью Cyber.Sports объяснил, как он уходил из Team Empire и создавался состав Old But Gold, а также выделил основные проблемы команд в СНГ. Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации.

О Team Empire

«Я не уходил. Мне не давали выбора — остаться или уходить. Меня просто поставили перед фактом, что они сфокусировались на другом игроке.



Решили, что два состава им не интересны. Я был готов продолжать играть, но они решили, что sayuw им более интересен».

О формировании Old But Gold

«Нас с Годом набрили с «Империи», и он написал, что Ванскор с 633 хотят собрать состав, чтобы поиграть сначала с какой-то организацией. Они рассматривали на четверку двоих игроков – меня и кого-то еще. Потом вроде бы другой игрок отказался — сказал, что не хочет пока играть, и позвали меня. Там мы уже смотрели, кого брать пятым — и позвали Илью».

О проблемах в СНГ-командах

«Та же проблема СНГ – кто-то пытается кого-то в чем-то упрекнуть. VP, насколько я знаю, тоже долгое время с этим боролись и учились общаться. Нужно научиться общаться именно командой, чтобы каждый занимал свою нишу и давал объем важной информации, без какого-то флуда. Ну и VP на своих позициях сейчас — одни из сильнейших игроков мира.



[Не хватает ли командам дисциплины?] Возможно, дисциплины, возможно — понимания игры. Если посмотреть на тех же VP, их тоже можно обыгрывать. Просто они умеют играть по-разному, это становится сложнее. Думаю, нас бы сейчас VP без труда сделали».

Old But Gold заняла 3-4-ю строчку на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. В полуфинале команда уступила будущим чемпионам Vici Gaming со счётом 0:2.