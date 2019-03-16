Чемпионом турнира FIFA 19 в Gamer Stadium, организованного Puma, стал Afangess

Чемпионом турнира по FIFA 19 в Gamer Stadium стал Afangess. В финале он победил DAV со счётом 3:2. Afangess играл в финале за «Манчестер Сити», его соперник — за «Арсенал».



«Очень атмосферный турнир. Понравилась обстановка, было приятно увидеть блогеров, с которыми общаюсь, и хороших игроков. Респект организаторам, очень динамичная тусовка, время пролетело очень быстро.



Победы оказались упорными, потому что играл с очень сильными соперниками, которые, как и я, регулярно выступают на российской арене. Это игры профессионалов с профессионалами. К тому же мы играли на телевизорах, так что условия было не совсем кибеспортивными, к которым мы привыкли. Да и режим фановый, к нему нельзя подготовиться. Получилось немного рандомно, но на опыте и классе я смог добиться победы.



Теперь в планах на чемпионат мира — победа на чемпионате мира», — сказал Afangess в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.