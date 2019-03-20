Febby ушел из Mineski

Саппорт Юн Febby Мин Ким покинул Mineski. Игрок рассказал об уходе в «Твиттере». Сейчас корейский киберспортсмен ищет команду и готов рассматривать предложения из других регионов.

Руководство Mineski пока никак не отреагировало на ситуацию. Неизвестно также, планирует ли организация другие замены в составе.

Юн Febby Мин Ким присоединился к Mineski 10 сентября 2018 года. Вместе с ним команда победила на Red Bull Guardians, AMD Dota 2 Pro Series 2018 и DreamHack Mumbai Invitational 2018. На DreamLeague Season 11 состав расположился на 9-12-м месте. В нижней сетке плей-офф он уступил J.Storm со счетом 0:2.

В таблице DPC команда из Юго-Восточной Азии занимает 19-е место. В активе команды — 150 очков.