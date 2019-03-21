Илья Lil Ильюк покинул состав Burning Bridges

Украинский профессиональный игрок в Dota 2 Илья Lil Ильюк ушёл из североамериканского состава Burning Bridges. Об этом сообщается на сайте регистрации команд Valve. Причина ухода не раскрывается.



Тем не менее Ильюк опубликовал в «Телеграме» скриншот, согласно которому он присоединился к миксу Flying Penguins. Согласно снимку, он будет играть вместе с Джеки EternaLEnVy Мао. Кто еще присоединится к составу, пока неизвестно.



Илья Lil Ильюк играл за Burning Bridges с 12 марта на позиции оффлейнера. За это время коллектив стал серебряным призёром чемпионата BTS Spring Cup.