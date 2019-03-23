Virtus.pro вошла в топ-4 DreamLeague Season 11

Virtus.pro обыграла PSG.LGD в четвёртом раунде нижней сетки турнира DreamLeague Season 11 по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Российский коллектив прошёл в малый финал лузеров. Следующим соперником команды станет победитель пары Team Secret против Keen Gaming. Матч пройдёт 23 марта, начало — в 21:30 мск.



PSG.LGD покинула турнир. Киберспортсмены заняли 5—6-е место и заработали $ 60 тыс. и 900 очков DPC. Так как состав играл с заменой, то организация получит только 540 рейтинговых баллов.



DreamLeague Season 11 проходит в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC.