Fear — о PPD и его успехе после EG: начинать с нуля очень сложно

Саппорт J.Storm Клинтон Fear Лумис прокомментировал последние успехи своего бывшего партнера по команде Питера PPD Дагера и объяснил, почему после победы на The International 5 довольно сложно добиться успеха.

«Я не думаю, что команду может сделать великой какой-то один игрок. Когда мы выиграли TI, у нас в команде сошлись все элементы механизма. В тот конкретный момент у нас все заработало, потому из этого и вышла хорошая команда. Потом мы решили сделать пару замен. С ними мы тоже добились определенных успехов, но затем случилось неизбежное.



Когда тебе приходится строить что-то с нуля, добиться успеха намного сложнее. А ведь именно такая задача стояла перед Питером. Я тоже был в таком положении: в том числе и в командах, которые были еще до EG. Это очень сложно.



В EG всегда был фундамент. В команде меняли только отдельные элементы, поэтому она всегда была сильной. Теперь же Питеру пришлось строить свои составы из ничего. Я бы не сказал, что его результаты были совсем провальными, но все же он когда-то был чемпионом TI — капитаном, который выиграл TI. Поэтому на его плечах сейчас тяжелая ноша.



Он поиграл с разными игроками, и возможно, что его недавние тиммейты были не так хороши, как, например, SumaiL или Universe. Может, они просто не так хороши. А может, он просто не так уж сильно старается, потому что уже выиграл TI. Но я не думаю, что дело в этом. Просто начинать с нуля очень сложно».

J.Storm и Ninjas in Pyjamas участвовали в DreamLeague Season 11. Команда Питера Дагера заняла 9-12 место, состав Клинтона Лумиса расположился на 7-8 строчке.