Гунина — о перестановках в составе Winstrike по Dota 2: у нас ракета, а не лодка

Менеджер состава Winstrike Team по Dota 2 Мария Гунина прокомментировала последние изменения в команде.

«В нашем регионе есть ряд клубов, которые охотно и умело работают с молодыми игроками. Winstrike однозначно не такой клуб, если говорить о Dota 2. Наша история в дисциплине началась с уже сформировавшегося состава, а то, что было после него, надеюсь, в историю не войдёт. Вот почему довольно быстро мы поняли, что с Димой DM’ом не способны дать друг другу то, что нужно. Ни у кого не возникало сомнений, что он перспективен, но ни у кого не было инструментов, чтобы этот потенциал раскрыть. Никто не знал, сколько времени ему понадобится, чтобы раскрыться самостоятельно. А время – очень ценный ресурс за несколько месяцев до квалификаций на The International. Так мы остались без мидера», — заявила Гунина.

Менеджер состава по Dota 2 называет команду, состоящую из англоязычных и русскоязычных игроков, «хрупкой конструкцией», несмотря на большие возможности по скаутингу. В процессе поиска кандидатов в клубе столкнулись с ситуацией, когда количество доступных киберспортсменов в регионе оказалось невелико. При этом далеко не все из них готовы выступать с иностранцами.

После обсуждений в клубе решили попрощаться с Миланом MiLAN Козомаром и Дино dnz Шавуком. Гунина убеждена, что «даже с двумя первоклассными саппортами без мидера далеко не уедешь». При этом в Winstrike не теряют надежды отобраться на крупный чемпионат.



«Заголовки сайтов делают акцент на том, что игроки пробыли в составе очень мало. Но я не вижу в этом ничего зазорного. Куда страшнее мнимая стабильность, перетекающая в стагнацию, стремление плыть по течению, которое относит всё дальше от желаемых результатов. У нас, в конце концов, ракета, а не лодка. Так что полетели», — заключила Гунина.

Вчера, 11 апреля, Winstrike Team рассталась с тремя игроками. На следующий день клуб представил тестовый состав. К команде присоединились Илья Lil Ильюк, Игорь iLTW Филатов и Александр NoFear Чурочкин.

Winstrike Team попрощалась с тремя игроками из состава по Dota 2