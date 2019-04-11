Winstrike Team попрощалась с тремя игроками из состава по Dota 2

Winstrike Team официально анонсировала изменения в составе по Dota 2. Команду покинули Дмитрий DM Дорохин, Милан MiLAN Козомара и Дино dnz Шавук.

«Месяц работы в новом составе показал, что некоторые из существующих в нём проблем невозможно решить в короткие сроки. Возникла необходимость точечной замены, которая вылилась в цепную реакцию – и вот, мы снова там, откуда начинали», — отметила менеджер команды Мария Гунина.

В команде продолжат выступать Айрат Silent Газиев и Алексей Nongrata Васильев. Новый состав представят перед стартом вторых открытых отборочных на Adrenaline Cyber Cup, которые начнутся с 13 апреля.

Дмитрий DM Дорохин, Милан MiLAN Козомара и Дино dnz Шавук присоединились к Winstrike Team 19 апреля. Команда не прошла отборочные на MDL Disneyland Paris Major и OGA Dota PIT Minor 2019.