Марк Авербух: PUBG Corp отлично показала своё отношение к собственному продукту

Сооснователь Sector Esports Марк Авербух раскритиковал отсутствие трансляции на русском языке у турнира FACEIT Global Summit: PUBG Classic. По его мнению, это сигнал того, что разработчику и издателю игры не интересно развитие игры в СНГ-регионе.



«Сейчас в Лондоне проходит крупный турнир по PUBG. Участвуют 24 коллектива из разных стран, Россия, например, представлена командой Winstrike. Призовой фонд $ 400 тыс., хороший продакшен, известные киберспортивные тайтлы: Liquid, Cloud9, Envy и т. д. Любопытно, что трансляция на русском языке отсутствует, при этом, по моей информации, стоимость прав на цифровую трансляцию на русском языке не превышала $ 10 тыс. С учётом того что ни одна из существующих студий не заинтересовалась этим контентом, сделаю осторожный вывод: трансляции турниров по PUBG в России тяжело сделать коммерчески выгодными.



С другой стороны, издатель игры в регионе – МРГ, могла бы проявить некую заинтересованность в популяризации игры в России, но не сделала этого, что тоже как бы намекает. Также это отлично показывает отношение самого PUBG Corp к развитию их игры в нашем регионе.



У нас вышла интересная дискуссия, и всё свелось к тому, что если PUBG Corp безразлично наличие трансляции на втором по популярности языке на Twitch, то это отлично показывает их отношение к собственному продукту. Я считаю, что лига, которая идёт в Берлине, не переживёт 2019 год и киберспортивная часть игры окончательно умрёт», — написал Авербух.



FACEIT Global Summit: PUBG Classic проходит в Лондоне (Великобритания). На турнире выступает 24 команды, которые сражаются за призовой фонд в $ 400 тыс. Победитель получит главный приз в размере $ 150 тыс.