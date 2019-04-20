The Pango покинула турнир ESL One Mumbai 2019

Keen Gaming обыграла The Pango во втором раунде нижней сетки турнира ESL One Mumbai 2019 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:1.

Коллектив из СНГ покинул чемпионат. Команда заняла 5-6-е место и заработала $ 12,5 тыс.



Китайская пятёрка продолжит участие в соревнованиях. В следующем этапе игроки сразятся с TNC Predator. Матч состоится 20 апреля, начало в 17:40 по мск.



ESL One Mumbai 2019 не является частью рейтинговой системы Dota Pro Circuit. Турнир проходит в Мумбаи (Индия). Призовой фонд турнира составляет $ 300 тыс.