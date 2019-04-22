Olsior раскритиковал формат проведения OGA Dota PIT Minor 2019

Комментатор студии Maincast Михаил Olsior Зверев раскритиковал формат проведения групповой стадии OGA Dota PIT Minor 2019.

«Формат этого майнора — один из самых странных, который я когда-либо видел. Играть бо3 раунд робин в группе, чтобы потом из группы вышли не просто все команды, так еще и все команды в виннера? Особенно если учесть, что разница между вторым и любым другим местом не слишком значительна», — заключил Зверев.

В групповом этапе OGA Dota PIT Minor 2019 все участники должны сойтись друг с другом в серии до двух побед. Вне зависимости от результатов и положения в таблице команды отправятся в верхнюю сетку плей-офф. Проигравшие четвертьфиналисты упадут в нижнюю сетку. Первые три раунда в «лузерах» проводятся до одной победы.

СНГ-регион на соревнованиях представляет Gambit Esports. Свой первый матч команда проведет против BOOM ID. Игра запланирована на 22 апреля, 16:30 мск.