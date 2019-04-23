Adekvat: с таким форматом майнора команды могли бы сыграть на ESL One Mumbai

Комментатор студии RuHub по Dota 2 Рустам Adekvat Мавлютов раскритиковал организаторов турнира OGA Dota Pit Minor 2019 за позднюю информацию о турнире. Он считает, что они должны были раньше рассказать о формате соревнований.

OGA Dota Pit Minor 2019 пройдёт в два этапа. На групповой стадии участники сыграют по круговой системе с форматом матчей до двух побед (best-of-three). Независимо от её результатов все участники отправятся в верхнюю сетку. По мнению ряда комментаторов и аналитиков, это обесценивает матчи группового этапа.



В начале апреля NiP, Alliance и Gambit отказались от участия в ESL One Mumbai 2019. Команды решили тщательней подготовиться к выступлению на майноре.