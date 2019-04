NiP сыграет c Forward Gaming в полуфинале виннеров OGA Dota Pit Minor 2019

Ninjas in Pyjamas и Forward Gaming прошли во второй раунд верхней сетки турнира OGA Dota Pit Minor 2019. NiP обыграла Majectic Esports (2:0), а Forward разгромила Royal Never Give Up (2:0).

Команды вошли в топ-8 чемпионата. Они встретятся друг с другом в полуфинале. Матч состоится сегодня, 25 апреля, начало — в 18:30 по мск.



RNG сразится с Majestic в лузерах. Встреча пройдёт 27 апреля в формате до одной победы (best-of-one), начало — в 11:30 по мск.



OGA Dota Pit Minor 2019 проходит в Сплите (Хорватия). Победитель чемпионата получит главный приз в размере $ 125 тыс., 120 DPC-очков и путёвку на MDL Disneyland Paris Major.