OG поднялась на девятую строчку в таблице DPC

OG после победы над Virtus.pro вошла в список топ-12 лучших команд, претендующих на приглашение на The International 9. В случае, если действующие чемпионы мира одержат верх над Team Secret в полуфинале MDL Disneyland Paris Major, они могут закрепиться в топ-8 таблицы.

Рейтинговая таблица сезона-2018/19 Фото: liquipedia.net

Из-за успеха OG в рейтинге произошли перестановки. Team Liquid опустилась на 12-е место (в их активе 675 очков), EHOME отправилась на 13-ю позицию (549,5 баллов).

Chaos Esports Club, на которых сегодня жаловался капитан NiP Питер PPD Дагер, теперь необходимо занимать 7-8-ю строчку для попадания в топ. Если Team Liquid тоже пробьются в топ-6 мэйджора, минимальная планка ещё поднимется.

MDL Disneyland Paris Major завершится 12 мая. Сейчас 16 лучших команд борются за призовой фонд в миллион долларов и 15 тыс. баллов DPC. После турнира во Франции на Украине и в России организуют последние майнор и мэйджор. По их результатам окончательно сформируется список претендентов на инвайты на TI9.