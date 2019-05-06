Ana — о победе над Virtus.pro: все хорошо, не слишком взволнован результатом

Керри OG Анатан Ana Фам поделился эмоциями после матча с Virtus.pro и рассказал об атмосфере в команде.

«Все хорошо. Не слишком взволнован результатом. Просто отлично, что мы снова играем с парнями. Но никаких особых эмоций от результата.



Каков наш следующий шаг? Не думаю, что у нас есть какой-то план, мы просто веселимся и пытаемся привыкнуть друг к другу. Мы на правильном пути, нам нравится играть. Результаты придут со временем, а сейчас мы просто наслаждаемся. По крайней мере я», — отметил Фам.

OG победила Virtus.pro в четвертьфинале верхней сетки MDL Disneyland Paris Major. Серия закончилась со счетом 2:0. Сейчас европейская команда удерживает 9-ю строчку в таблице DPC.

9pasha: OG хорошо сыграли, а мы сегодня были отвратительны