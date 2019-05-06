9pasha: OG хорошо сыграли, а мы сегодня были отвратительны

Офлейнер Virtus.pro Павел 9pasha Хвастунов оценил выступление команды в матче с OG на MDL Disneyland Paris Major.

«На первой карте, как мне кажется, мы жёстко ошиблись. Несколько раз поторопились, мне не понравилось, как я сыграл. Начало у нас было хорошее, мы должны были доводить всё до ума, но мы пошли и сдохли. Вот так вот бывает.



Они в принципе хорошо играют. У нас не получилось. Мы не так поняли приоритеты этой команды, чего они хотят больше, чего меньше. Недоподготовились. Они в любом случае хорошо сыграли, а мы сегодня были отвратительны. <...>



Мы постараемся, сделаем всё, что можем. Если всё нормально будем делать, то можем дойти [до финала]. Если упрёмся в какую-то стену, то можем сейчас её и не перелезть. Непонятные ощущения после этой игры. Вроде хорошо играешь, а вроде и нет. Не чувствую пола под ногами», — заключил Хвастунов.

Virtus.pro уступила OG со счётом 0:2 в четвертьфинале верхней сетки и упала в нижнюю. Следующим соперником команды из СНГ станет Mineski.

Virtus.pro и PSG.LGD упали в нижнюю сетку MDL Disneyland Paris Major