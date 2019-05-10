Chalice — о матче с VP: в мидгейме мы верили, что сможем выиграть вторую карту

Оффлэйнер PSG.LGD Ян Chalice Шэньи в послематчевом интервью оценил игру Virtus.pro. Он также выразил надежду встретиться с Vici Gaming в дальнейшем. Шэньи вместе с составом хочет взять реванш за поражение на групповой стадии.

«Это была сложная игра. Virtus.pro очень сильны. Когда VP проигрывают, они больше выкладываются и стараются ради победы.



В мидгейме мы верили, что сможем выиграть вторую карту. После пиков и банов мы не думали, что VP сможет так хорошо отыграть в начальной стадии.



Мы хотим сыграть с Vici Gaming. Мы проиграли им в групповом этапе и хотим взять реванш. Мне кажется, VG лучше, чем Team Liquid на данный момент», — заявил Шэньи.

PSG.LGD победила Virtus.pro в третьем раунде нижней сетки MDL Disneyland Paris Major со счетом 2:0. Прямо сейчас Vici Gaming ведет в серии против Team Liquid. Посмотреть матч можно тут.