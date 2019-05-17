Вратарь ФК «Краснодар»: не думаю, что киберспорт конкурент большому спорту

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Андрей Синицын дал интервью изданию Cybersport.ru. В нём спортсмен высказал мнение о киберспорте. Он считает, что это исключительно развлекательная индустрия, которая не конкурирует с традиционными видами спорта.
«Киберспорт, конечно, собирает большие залы, но я не думаю, что его уже можно называть конкурентом большого спорта. Есть три популярных вида спорта в мире: хоккей, футбол и баскетбол. В них везде играют, у них много болельщиков.
Киберспорт сейчас только развивается. Если в будущем он и будет собирать миллионы, это будет происходить только на каких-то отдельных LAN-турнирах, которые будут идти неделю-две.
Поэтому я не думаю, что сейчас киберспорт — конкурент для большого спорта. Как семейный отдых — да. За ним интересно следить, это всегда зрелищное шоу, но это скорее развлечение», — заявил Синицын.
Также он заявил, что на профессиональной CS-сцене болеет за организацию Natus Vincere.
«Самые сильные симпатии я питаю почему-то к NaVi. Это команда из СНГ, в ней есть двое русских ребят. Лучший игрок прошлого года там. Мне эта команда импонирует, несмотря на то что Astralis — это, безоговорочно, монстры. У NaVi есть какая-то своя магия, этим они мне и приглянулись».
Андрей Синицын играет за ФК «Краснодар» с 2012 года. В числе его достижений победа во втором дивизионе ПФЛ и звание лучшего вратаря второго дивизиона ПФЛ за 2008 года.
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