В Fortnite запустили ивент-коллаборацию с брендом Майкла Джордана

В Fortnite стартовало игровое событие-коллаборация с брендом бывшего баскетболиста Майкла Джордана. «Экстремальная прогулка» — временный ивент. Для победы пользователям необходимо собирать монеты на карте.
Помимо этого в игре появился комплект для покупки «Победный бросок». Набор включает два образа персонажей в кроссовках Air Jordan — Предел и Ники. За выполнение особых испытаний можно открыть дополнительные стили к ним и уникальные граффити.
Для обычных пользователей также подготовили серию челленджей, за прохождение которых можно получить украшение на спину «Скейт» и девять новых стилей для экипировки.
Это не первая коллаборация создателей Fortnite с другими брендами и знаменитостями. Компания активно сотрудничала с производителем комиксов Marvel и диджеем Marshmello.
- 22 мая 2019
-
14:04
-
13:22
-
03:12
-
02:56
-
00:09
- 21 мая 2019
-
22:48
-
19:11
-
18:43
-
15:11
-
13:51
-
11:42
-
11:01
- 20 мая 2019
-
19:52
-
18:04
-
17:04
-
15:18
-
12:54
-
12:29
- 19 мая 2019
-
21:22
-
14:59
-
14:11
-
12:45
-
11:58
- 18 мая 2019
-
23:51
-
21:04
-
18:42
-
16:37
-
15:25
-
13:42
-
12:52
-
11:44
-
10:39
- 17 мая 2019
-
22:46
-
22:35
-
20:04