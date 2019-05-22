В Fortnite запустили ивент-коллаборацию с брендом Майкла Джордана

В Fortnite стартовало игровое событие-коллаборация с брендом бывшего баскетболиста Майкла Джордана. «Экстремальная прогулка» — временный ивент. Для победы пользователям необходимо собирать монеты на карте.

Помимо этого в игре появился комплект для покупки «Победный бросок». Набор включает два образа персонажей в кроссовках Air Jordan — Предел и Ники. За выполнение особых испытаний можно открыть дополнительные стили к ним и уникальные граффити.

Предел и Ники

Для обычных пользователей также подготовили серию челленджей, за прохождение которых можно получить украшение на спину «Скейт» и девять новых стилей для экипировки.

Это не первая коллаборация создателей Fortnite с другими брендами и знаменитостями. Компания активно сотрудничала с производителем комиксов Marvel и диджеем Marshmello.