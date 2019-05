Alliance и NiP прошли в плей-офф отборочных StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor S2

Завершился групповой этап европейской квалификации StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 2. По его результатам, лидирующие места заняли Ninjas in Pyjamas, Aachen City Esports, Alliance и The Final Tribe. Вся четвёрка прошла в плей-офф.

Hippomaniacs и Wind and Rain стали аутсайдерами и покинули отборочный этап.



В первом раунде Alliance сразится с Aachen City Esports, а Ninjas in Pyjamas встретится с The Final Tribe. Начало матчей в 14:00 мск. Два лучших участника отправятся на LAN-финал турнира.



StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 2 пройдёт с 12 по 16 июня в Киеве (Украина). Призовой фонд чемпионата составит $ 300 тыс. и 500 баллов DPC.