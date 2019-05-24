633: не замечаю, чтобы игроки резко начинали плохо играть после подписания

Оффлэйнер Team Spirit Станислав 633 Глушан объяснил, почему фраза «сели на зарплату» актуальна лишь для некоторых команд в Dota 2. Киберспортсмен считает, что сейчас игроки более ответственно подходят к выступлениям после подписания.

«В некоторых стаках эта фраза точно актуальна. Люди садятся на зарплату, и у некоторых может пропасть мотивация. Это логично. Если брать стаки тир-2 типа Natus Vincere, Team Empire, то там редко садятся на зарплату и перестают работать. Как минимум последние пару лет. Раньше, когда я только начинал, такой был вариант. Сейчас такого не замечаю, чтобы игроки резко начинали плохо играть, после того как их подписала какая-то организация. Если кто-то начинает плохо играть, то это, скорее, совпадение. Может, как у нас, люди просто не замечали, что плохо играли», — заключил Глушан в интервью Cybersport.ru.

Team Spirit выступит на Adrenaline Cyber League 2019. Свой первый матч команда проведет против Evil Geniuses. Игра начнется 25 мая в 15:00 мск.