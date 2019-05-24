633: не замечаю, чтобы игроки резко начинали плохо играть после подписания

Оффлэйнер Team Spirit Станислав 633 Глушан объяснил, почему фраза «сели на зарплату» актуальна лишь для некоторых команд в Dota 2. Киберспортсмен считает, что сейчас игроки более ответственно подходят к выступлениям после подписания.
«В некоторых стаках эта фраза точно актуальна. Люди садятся на зарплату, и у некоторых может пропасть мотивация. Это логично. Если брать стаки тир-2 типа Natus Vincere, Team Empire, то там редко садятся на зарплату и перестают работать. Как минимум последние пару лет. Раньше, когда я только начинал, такой был вариант. Сейчас такого не замечаю, чтобы игроки резко начинали плохо играть, после того как их подписала какая-то организация. Если кто-то начинает плохо играть, то это, скорее, совпадение. Может, как у нас, люди просто не замечали, что плохо играли», — заключил Глушан в интервью Cybersport.ru.
Team Spirit выступит на Adrenaline Cyber League 2019. Свой первый матч команда проведет против Evil Geniuses. Игра начнется 25 мая в 15:00 мск.
- 24 мая 2019
-
21:02
-
20:38
-
20:16
-
18:41
-
18:08
-
17:27
-
16:27
-
15:51
-
13:51
-
12:13
-
09:55
-
00:08
- 23 мая 2019
-
18:36
-
18:11
-
17:48
-
17:28
-
16:55
-
15:21
-
12:03
-
11:52
-
11:22
- 22 мая 2019
-
22:25
-
21:55
-
20:06
-
17:48
-
16:59
-
16:19
-
15:51
-
15:51
-
14:04
-
13:22
-
03:12
-
02:56
-
00:09
- 21 мая 2019
-
22:48