Solo: неправильно, что финалисты мэйджора должны играть квалификации в регионе

Капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин в интервью Cybersport.ru рассказал о проблемах Dota Pro Circuit сезона 2018/2019. Игрок убежден в необходимости инвайтов для победителей мэйджоров. Он также считает, что раньше, когда никто не знал, кому достанутся приглашения на The International, было интереснее.
«Я считаю неправильным, что команды, которые накануне играли в финале мейджора, должны через несколько дней играть квалификации в своем регионе.
В прошлом году мы думали, что много времени проводим в разъездах, потому что ездили на WESG, у нас было много квалификаций, буткемпов, а также турниров в Китае — тот же DAC. Думали, в этом году будет полегче. Но на самом деле — нет. Потому что только доиграл турнир, сразу едешь на буткемп играть квалификации на следующий турнир. Проводишь дома максимум дней пять, и нужно ехать на буткемп, чтобы готовиться. Сумасшедший график. Я бы однозначно придерживался системы инвайтов командам — финалистам мейджора.
Вообще, на The International было больше романтики, когда Valve отправляла приглашения. Тебе приходило письмо, и никто до конца не понимал, позовут ли тебя на турнир или нет. Это было как-то интереснее», — заявил Березин.
Virtus.pro сыграет с Natus Vincere на турнире Adrenaline Cyber League 2019. Ранее капитан VP выразил намерение пропустить EPICENTER Major, если Valve не отреагирует на расистский скандал с участием Себастьяна Ceb Дебса.
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