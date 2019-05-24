Генменеджер Virtus.pro выразил готовность выступить на EPICENTER Major с заменой

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что мнение Алексея Solo Березина не является официальной позицией организации. В случае если Valve так и не отреагирует на скандал с Себастьяном Ceb Дебсом из OG, а капитан сдержит слово, команда сыграет на EPICENTER Major с заменой.
«Это не официальная позиция организации Virtus.pro, но Solo имеет право выступать от русскоязычного комьюнити, и я лично уважаю его за то, что он сказал об этом вслух.
Что произойдёт с нашим участием на турнире в случае негативного сценария? Выступим с заменой», — заключил Дворянкин.
Ранее Алексей Березин выступил с обращением к Valve. Капитан Virtus.pro пообещал отказаться от участия в турнире, если компания оставит ситуацию без внимания. Он убежден, что создатели Dota 2 своими действиями создают двойные стандарты. Он также считает, что профессиональный игрок с именем не имеет права опускаться до расистских оскорблений ни при каких обстоятельствах.
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