Аккаунты участников EPICENTER Major проверили на расистские высказывания

Пользователь GitHub с ником morcefaster проверил основные аккаунты участников EPICENTER Major на расистские и оскорбительные высказывания. В публикации он отметил, что анализировал логи только из общего чата. Голосовые сообщения или переговоры союзников при этом не учитывались, поскольку они не сохраняются.

Автор также пояснил, что разбирал высказывания только на английском языке. Из-за незнания китайского он исключил из выборки местные команды. По приблизительным подсчётам, morcefaster обработал около 120 тыс. матчей.

Анализ показал, что некоторые участники Team Liquid, OG, The Final Tribe, Fnatic, Virtus.pro и ряда других команд образцово вели себя в общем чате (или в рамках треш-тока). Так, например, самым обидным словом за 2614 матчей у Маруна GH Мерхея из Team Liquid было «пьяный». Morcefaster назвал его ангелом. Густав s4 Магнуссон из Evil Geniuses за 1297 игр написал «мусор», и то в отношении себя, отмечает автор.

Однако в списке оказалось немало киберспортсменов, которые оскорбительно отзывались о людях. В их число вошли Себастьян Ceb Дебс (OG), Роман RAMZES666 Кушнарёв (Virtus.pro), Квин CCnC Каллахан (Forward Gaming), Явар YawaR Хассан (Forward Gaming), Топиас Topson Таавитсайнен (OG) и другие.

Morcefaster заявил, что целью исследования стало желание показать, насколько преувеличена ситуация с расистским скандалом с участием Дебса. Он считает, что среди киберспортсменов нет расистов. Однако он не исключает, что на их действия могут влиять предрассудки и стереотипы, которые сформировались с момента создания игры.

Автор полагает, что сообществу не стоит раздувать историю из любого высказывания, поскольку агрессивное общение стало частью интернет-культуры (не только в Dota 2). По его мнению, игроки не подразумевают ничего дурного (в буквальном смысле), когда ругаются с кем-то в чате.

«Они мать продадут за MMR». Чемпиона The International 8 обвинили в расизме Себастьян Ceb Дебс не сдержался в рейтинговом матче и оскорбил русских игроков. Но его вряд ли накажут.

«Я готов понести любое наказание». Ceb ответил на вопросы RuHub Тысяча извинений и признаний ошибок. Французский киберспортсмен поучаствовал в прямой линии и пообещал искупить вину перед сообществом.