«Я готов понести любое наказание». Ceb ответил на вопросы RuHub

26 мая Дмитрий Корчевин из студии RuHub пообщался с оффлэйнером OG Себастьяном Ceb Дебсом — киберспортсменом, который оказался в центре расистского скандала. Предысторию конфликта можно прочитать здесь.

«Они мать продадут за MMR». Чемпиона The International 8 обвинили в расизме Себастьян Ceb Дебс не сдержался в рейтинговом матче и оскорбил русских игроков. Но его вряд ли накажут.

О наказании и встрече с руководством

«Пока что я не встречался с руководством. Я убедил их пообщаться после турнира ESL One в Бирмингеме. Я отправил им письмо, где признал, что допустил ошибку, хочу исправиться и согласен понести любое наказание. Надеюсь, мне удастся исправить свою вину.

Очевидно, я готов ко всему. Как я сказал, я совершил ошибку, я признаю это. Я не хочу только извиниться, но и искупить вину. Это значит, что я приму любое принятое решение.

Я верю, что Valve или любой другой орган, у которого есть власть для принятия таких решений, сможет справедливо рассудить ситуацию. Не мне решать, каким должно быть наказание. Я здесь, чтобы принять его».

О вынесении наказания другому игроку, который мог бы оказаться на его месте

«Мне сложно ответить на этот вопрос, я никогда не был в такой ситуации. Говоря о моем личном видении подобных проблем. Как это и было всегда, я уверен, что лучший способ борьбы с оскорблениями в сообществе — научить людей и дать им возможность следовать хорошему примеру. Наказание — не то, что меняет ситуацию в долгосрочной перспективе или заставляет людей поступать правильно. Лучше показывать хороший пример, доносить информацию о правильном поведении, что очевидно противоположно моим недавним действиям. На этом я и хочу сосредоточиться в будущем».

Solo откажется от участия в EPICENTER, если Valve не прояснит ситуацию с Ceb

О реакции Алексея Solo Березина

«Solo — игрок и человек, которого я невероятно уважаю. Я многие годы соревновался с ним. Его действия и позиция, которую он занял — невероятно полезно для сообщества, это шаг вперед. Он, как лидер мнений, заявил, что расизм неприемлем, и мы должны двигаться к чему-то лучшему и более ясному. Он хочет, чтобы Valve прояснила позицию и дала сообществу возможность расти. И это правильно. И я, как и все остальные, должен быть благодарен за это. Любой человек, который хочет помочь сообществу расти, заслуживает признания и поддержки.

Еще я хотел добавить, что отсутствие Solo на EPICENTER было бы большой потерей. Я готов сделать все возможное, чтобы этого не произошло и российское дота-сообщество получило турнир самого высокого уровня.

Мэйджор — большое событие для всех. И я не хочу, чтобы на него повлияли мои глупые поступки. Во-вторых, я уже дал своим спонсорам знать: я хочу связаться с VP и вместе с ними сделать что-то позитивное, вдохновляющее и полезное. Я считаю, что мы должны совместно работать над этим, если, конечно, они придерживаются того же мнения. Я смогу научиться на собственной оплошности. Они мне в этом помогут, и мы сможем двигаться дальше к чему-то лучшему».

Генменеджер Virtus.pro выразил готовность выступить на EPICENTER Major с заменой

Алексей Березин.

О саморегуляции и специальной группе, созданной Valve

«Очевидно, это была бы отличная инициатива. Я бы не только хотел быть частью группы, если мне будут рады, но и сделать все необходимое, чтобы это привело к чему-то светлому. И если там будут я и Solo, то это станет хорошим примером того, как постыдные ошибки можно превратить во что-то лучшее. Важно смотреть в будущее, а не сосредотачиваться на прошлом.



Говоря о сообществе, я считаю, что оно может заниматься саморегуляцией. Как сообщество, мы создавали прекрасные вещи еще до того, как вмешалась Valve: с первых дней доты и до сегодняшнего момента. Когда видные фигуры сообщества, как я, допускают подобные ошибки, это потрясает сообщество. Ему нужно немного времени, чтобы переварить произошедшее и найти лучший выход из ситуации для всех. Я уверен, что как сообщество, мы способны на многое. Мы доказывали это и продолжим доказывать».

Почему не сразу признал свою вину полностью

«Когда подобное происходит, ты не раздумываешь о словах, которые вырываются. Мне было больно читать все эти высказывания, потому что на самом деле я не имел в виду ничего подобного. Оскорбительные слова, в которые люди не вкладывают изначальный смысл. Они просто позволяют эмоциям взять над собой верх. Мне жаль, что так получилось. Когда я понял, что все сообщество оказалось оскорблено, мне было больно, потому что я не имел в виду ничего дурного. Я не испытываю ничего, кроме уважения, к любому сообществу, и к русскоязычному конкретно.

Мне показалось нужным предоставить контекст, объяснить, что набросились на меня, что уже неприемлемо. Но когда я немного осмыслил ситуацию, я понял, что это не важно. Если это оскорбило сообщество, значит я его оскорбил. Точка. Ничего другого. И значит, я должен просто извиниться, вот и все».

О разнице между конфликтами в 2015 и 2019

«Киберспорт и дота растут. С популярностью приходит ответственность. Необходимо идеально себя вести. Но, очевидно, никто из нас не идеален. Сейчас аудитория выросла, стало больше людей, которые следуют за нами, про-игроками. Так что мы должны быть максимально разумными, чтоб не давать эмоциям взять верх. Даже когда ты находишься в собственной комнате, злишься и говоришь такое, о чем потом сожалеешь. Это то, над чем нужно работать.

Если ты становишься примером для подражания, то несешь намного больше ответственности. И есть шанс, что тебя за что-то да не простят. В этом и есть разница, просто разная степень ответственности. Мы амбициозны и хотим развивать сцену, создать то, чем мы сможем гордиться. С амбициями приходит ответственность. У меня тоже они есть, но я подвел людей».

Фото: Mars Media

О противоречии со сложившимся образом после True Sight

«Я понимаю, что люди разочарованы. И я могу только извиниться. Но правда в том, что никто не идеален. Иногда нужно ошибаться, чтобы учиться на промахах и расти. Вчера я совершил одну из таких ошибок, огромную. Это ошибка, которую я никогда не забуду. Она будет постоянно напоминать о себе и позволит мне вырасти как личности, научит контролировать свои эмоции, научит пониманию, что каждое использованное слово имеет значение, даже если ты в него его не вкладываешь. Это единственное, что важно сейчас.

Никто не идеален, и я тоже. Я совершил ошибку, и я буду работать над собой, чтобы быть довольным тем, кем я стал. У меня впереди еще много работы.

Мне кажется, что людям нужно поразмышлять об этом, отметить, в чем они тоже могли бы вырасти. Каждый будет делать, что ему по силам, чтобы сделать это сообщество лучше. Я совершил ошибку, все их совершают. И я постараюсь искупить вину».

Почему не стал «мутить» партнеров по команде

«Да, это вопрос, на который у меня нет ответа. Я сам спрашиваю себя, почему я этого не сделал и не продолжил играть. Я бы хотел дать какой-то развернутый ответ, и может быть, однажды, я его найду. Думаю, в тот момент я пытался очень плохим путем заставить его реагировать и понять, что игру можно перевернуть. Очевидно, это был деструктивный подход. Я должен был «замутить» этого парня, продолжить играть и сосредоточиться на других тиммейтах, которые были у меня в том матче. А я сосредоточился на негативном. И очень сожалению об этом. Если бы я мог, сегодня я бы сделал иначе».

Фото: Valve

О приезде на EPICENTER и благотворительной акции

«Я хочу сделать жест доброй воли. А еще я не хочу соревноваться перед аудиторией, которая не хочет, чтобы я там находился. Я не хочу заставлять себя.

Я хочу, чтобы люди были рады видеть меня на турнире в качестве участника. Если нет, то это уже другая история. И это вопрос, которым я постоянно задаюсь.

Я сожалею о том, что сделал. И не виню людей в том, что они расстроены или даже злы на меня. Я это понимаю и уважаю их решение. Теперь пришло мое время все исправить. И я рассматриваю варианты: что я могу сделать в короткие сроки, чтобы показать мои благие намерения. Но дело не только в этом. Дело еще и во мне самом. Я должен доказать, что я не тот человек, которым показался на словах.

В краткосрочной и в долгосрочной перспективе я буду искать способы, как проявить себя. Вы узнаете о моих действиях. Но для начала мне хотелось бы найти [фонд или организацию], которая была бы близка мне, которая бы представляла мои убеждения. Мне бы хотелось сделать этот мир лучше».

Solo, Ceb и Valve обсудили скандал с участием французского игрока

О важности диалога

«За последние 48 часов я услышал и прочитал многое. Я просто хочу напомнить людям, что мы построили чудесное дота-сообщество. Оно помогает каждому из нас двигаться дальше и расти. Делать мир лучше, в каком-то смысле. Мы двигаемся дальше, помогаем друг другу быть более толерантными и открытыми каждую сыгранную игру. Я совершил ужасную ошибку, и я хочу исправить её своими будущими действиями. Для меня это очень важно.

Я верю, что мы все заслужили второй шанс. Я давал второй шанс окружающим меня людям. Не мне решать, достоин ли я этого, но я прошу об этом. Поэтому сегодня я здесь. Я прошу о прощении.

Я приму необходимые действия, чтобы искупить свою вину. Но что самое важное, я хочу, чтобы мы превратили мою ужаснейшую ошибку в возможность для роста. Завтра ваш младший брат или сестра будут играть в доту, и я хочу быть для них примером толерантности, открытости и доброты. И я буду делать все, чтобы продвигать эти ценности и учиться на своих ошибках».