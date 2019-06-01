Microsoft и Cloud9 займутся внедрением новых технологий в киберспорт
Компания Microsoft и киберспортивная организация Cloud9 заключили партнёрское соглашение. Согласно заявлению на сайте американской корпорации, стороны займутся созданием новых технологий и их внедрением в индустрию киберспорта.
Конкретные детали сотрудничества не раскрываются, но, по словам главы C9 Джека Этьенна, ключевым направлением станет создание аналитических инструментов. Это поможет киберспортсменам готовиться к соревнованиям, разрабатывать стратегии, тактику и многое другое.
В составе киберспортивной организации Cloud9 выступают команды по 11 дисциплинам. Наиболее успешными являются составы по CS:GO, League of Legends и Overwatch.
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