Илья Lil Ильюк: очень важно, чтобы в команде был такой человек, как NoFear

Игрок команды Winstrike по Dota 2 Илья Lil Ильюк рассказал о своём отношении к Александру NoFear Чурочкину. Он заявил, что неоднозначно относился к киберспортсмену до того, как сыграл с ним в одном составе.



«Лёша и Айрат написали «Давайте возьмём NoFear». У меня всегда было очень странное отношение к Саше, основываясь на слухах и разных ситуациях, где он экспрессирует иногда. Я тогда задался вопросом, играть с Сашей или не играть в доту. Потом оказалось, что он нормальный, адекватный человек.



Он может быть душным, но важно, чтобы в команде был такой человек. В VP такой человек — RAMZES666. Это человек, который выводит тебя из зоны комфорта в духе «Ребята, что за фигня… Ты нафидил… У нас плохой драфт». С этого начинается диалог, после которого ты приходишь к чему-то хорошему. Я начал Сашу больше уважать. Он тратит очень много сил и энергии на командные вещи», — рассказал Ильюк в интервью студии Maincast.

Илья Lil Ильюк присоединился к Winstrike 12 мая. В составе команды он отобрался на заключительный майнор сезона StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 2. На момент написания команда проиграла первый матч против Alliance. Киберспортсменам предстоит сыграть на вылет с Team Anvorgesa. Матч состоится сегодня, 13 июня, начало — в 12:00 мск.