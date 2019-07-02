FURIA eSports заключила соглашение с Nike

Киберспортивная организация FURIA eSports объявила о заключении партнёрского соглашения со всемирно известной компанией спортивной экипировки Nike. Соглашение рассчитано на несколько лет. Об этом FURIA eSports сообщила на своём официальном сайте.



Состав FURIA по CS:GO выступит в форме от Nike на ESL One Cologne 2019. Первый матч команда проведёт сегодня, 2 июля, с NRG Esports, встреча начнётся в 14:15 мск.



Организация FURIA eSports основана в 2017 году. Помимо состава CS:GO у организации также есть составы по PUBG и Dota 2.