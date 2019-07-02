Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

FURIA eSports заключила соглашение с Nike

FURIA eSports заключила соглашение с Nike
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Киберспортивная организация FURIA eSports объявила о заключении партнёрского соглашения со всемирно известной компанией спортивной экипировки Nike. Соглашение рассчитано на несколько лет. Об этом FURIA eSports сообщила на своём официальном сайте.

Состав FURIA по CS:GO выступит в форме от Nike на ESL One Cologne 2019. Первый матч команда проведёт сегодня, 2 июля, с NRG Esports, встреча начнётся в 14:15 мск.

Организация FURIA eSports основана в 2017 году. Помимо состава CS:GO у организации также есть составы по PUBG и Dota 2.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент