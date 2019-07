The Pango покинули вторую открытую квалификацию на The International

Коллектив The Pango уступил CyberDogs в 1/16 финала второй открытой СНГ-квалификации и потерял последние шансы выйти на The International.



В первой квалификации The Pango уступили будущим победителям отборочного этапа FlyToMoon.



В состав The Pango на эти квалификации вошёл победитель The International в составе NAVI Даниил Dendi Ишутин. Для Dendi этот The International станет третьим, который он пропустит.